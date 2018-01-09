啥星座女孩最擅长对付男友的牛脾气(图)

男友瞬间从千依百顺的小随从变身傲娇固执的牛魔王，你除了生气加无奈，是否有招将他打回原形？一起看看这些最擅长对付男友牛脾气的星座吧~

文/摘星工厂-星吧

啥星座女孩最擅长对付男友的牛脾气

俗话说得好，哪对情侣不吵嘴，谁家舌头不碰牙？再恩爱甜蜜的情侣也有争锋相对的时候。然而当针尖对麦芒，男友瞬间从千依百顺的小随从变身傲娇固执的牛魔王，你除了生气加无奈，是否有招将他打回原形？想知道12星女谁最擅长对付男友牛脾气？她们的必杀技又分别是什么？来摘星工厂—星吧，答案马上揭晓！（请参考太阳及上升星座 ）

No.1：金牛女

必杀技：签订“和平友好爱情公约”！防患未然最保险！

任凭文人墨客把爱情戏说得神乎其神，金牛女也不为所动，她们依旧相信任何事物必定毁誉参半。对于爱情中的磕绊金牛女早有心理准备，毕竟是两个个性、经历大不相同的人凑在一起，怎么可能一直相安无事？如果有矛盾了有危机了该如何化解？与其到时亡羊补牢，不如及早防患未然！所以早在与男友确定恋爱关系之初，金牛女便把以后可能遇到的问题逐一列出，这其中自然包括当一方牛脾气不退时双方应遵循怎样的规则！因此当男友真开始耍脾气摆臭脸时，金牛女往往淡定自若地拿出双方签订的《爱情公约》，随口来一句“第**页，你自己看吧”！面对白纸黑字以及按有双方手印的《爱情公约》，好面子的男人怎么肯自打嘴巴自毁诺言呢？当然是乖乖收起脾气，保证下不为例啦！

No.2：魔羯女

必杀技：冷战！你牛我冷，论持久战，比的是耐心！

当男友倔劲儿上身，打算以“不服我就别指望恢复邦交”的态度逼魔羯女就范时，往往会收到魔羯女轻蔑的一瞥，然后眼睁睁看着她们冷傲无视地继续生活。初时，男友还会自恋地想：她这是装呢！表面越不在乎，心里越紧张的要死，撑不了几天！谁曾想几天之后，魔羯女仍旧一副“我开心我嗨皮”的模样，表示“你牛你倔你随意，与我何干”，让男友觉得自己一大男人与小女子较劲不说，还显得忒小气没度量。最后，男友只能一边自我安慰着“好男不和女斗”，一边主动举白旗投降求和。至于那牛脾气，早就哪儿来的回哪儿去了。魔羯女耐心奇好不喜争吵，且总有一套自成体系的理论：你的牛脾气自然需要你自己管理，凭什么拿我当炮灰？若我和你的固执之间你选择后者，那恋爱关系大可就此终止；若你选择了我，则必然会回来，压根儿不需要我哄。所以说遇到这样沉得住气的魔羯女，身为男友的你还是早早认命吧！

No.3：双鱼女

必杀技：以柔克刚--任你牛气冲天，我自柔情似水。

要说对付一头颇有脾气的蛮牛，双鱼女可是自信满满，这份自信只来源于一个字：柔！古人形容女子柔情似水不是没有道理的，你就是再有力气，再钢铁铮铮，打在水里会疼吗？但是水却可以卸去你大半气力，让你的心再有不满手也变得松软无力。试想，男友正一脸“我才是真理”的表情，得理不让且暴跳如雷，双鱼女一旁沉默不语，低眉顺耳体贴温顺，时不时伴着低低的啜泣声，或小声说着你吓着我了，轻轻拉着你的衣袖小猫似地伏在胸前，不时宽慰：不生气嘛，有什么问题你慢慢说，我听你的。试问，面对这样的双鱼，哪个男友还牛的起来？甚至还会自我检讨：我这是在干嘛？女友是用来宠用来疼的，我居然在对她发脾气！没本事的男人才会对爱自己的女人发脾气呢！愧疚之下反而加倍用心呵护双鱼女。