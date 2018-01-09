移动客户端

啥星座女孩最擅长对付男友的牛脾气(图)

2018年01月09日 15:16 新浪博客
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

男友瞬间从千依百顺的小随从变身傲娇固执的牛魔王，你除了生气加无奈，是否有招将他打回原形？一起看看这些最擅长对付男友牛脾气的星座吧~

　　文/摘星工厂-星吧

啥星座女孩最擅长对付男友的牛脾气啥星座女孩最擅长对付男友的牛脾气

　　俗话说得好，哪对情侣不吵嘴，谁家舌头不碰牙？再恩爱甜蜜的情侣也有争锋相对的时候。然而当针尖对麦芒，男友瞬间从千依百顺的小随从变身傲娇固执的牛魔王，你除了生气加无奈，是否有招将他打回原形？想知道12星女谁最擅长对付男友牛脾气？她们的必杀技又分别是什么？来摘星工厂—星吧，答案马上揭晓！（请参考太阳及上升星座 ）

　　No.1：金牛女

　　必杀技：签订“和平友好爱情公约”！防患未然最保险！

　　任凭文人墨客把爱情戏说得神乎其神，金牛女也不为所动，她们依旧相信任何事物必定毁誉参半。对于爱情中的磕绊金牛女早有心理准备，毕竟是两个个性、经历大不相同的人凑在一起，怎么可能一直相安无事？如果有矛盾了有危机了该如何化解？与其到时亡羊补牢，不如及早防患未然！所以早在与男友确定恋爱关系之初，金牛女便把以后可能遇到的问题逐一列出，这其中自然包括当一方牛脾气不退时双方应遵循怎样的规则！因此当男友真开始耍脾气摆臭脸时，金牛女往往淡定自若地拿出双方签订的《爱情公约》，随口来一句“第**页，你自己看吧”！面对白纸黑字以及按有双方手印的《爱情公约》，好面子的男人怎么肯自打嘴巴自毁诺言呢？当然是乖乖收起脾气，保证下不为例啦！

　　No.2：魔羯女

　　必杀技：冷战！你牛我冷，论持久战，比的是耐心！

　　当男友倔劲儿上身，打算以“不服我就别指望恢复邦交”的态度逼魔羯女就范时，往往会收到魔羯女轻蔑的一瞥，然后眼睁睁看着她们冷傲无视地继续生活。初时，男友还会自恋地想：她这是装呢！表面越不在乎，心里越紧张的要死，撑不了几天！谁曾想几天之后，魔羯女仍旧一副“我开心我嗨皮”的模样，表示“你牛你倔你随意，与我何干”，让男友觉得自己一大男人与小女子较劲不说，还显得忒小气没度量。最后，男友只能一边自我安慰着“好男不和女斗”，一边主动举白旗投降求和。至于那牛脾气，早就哪儿来的回哪儿去了。魔羯女耐心奇好不喜争吵，且总有一套自成体系的理论：你的牛脾气自然需要你自己管理，凭什么拿我当炮灰？若我和你的固执之间你选择后者，那恋爱关系大可就此终止；若你选择了我，则必然会回来，压根儿不需要我哄。所以说遇到这样沉得住气的魔羯女，身为男友的你还是早早认命吧！

　　No.3：双鱼女

　　必杀技：以柔克刚--任你牛气冲天，我自柔情似水。

　　要说对付一头颇有脾气的蛮牛，双鱼女可是自信满满，这份自信只来源于一个字：柔！古人形容女子柔情似水不是没有道理的，你就是再有力气，再钢铁铮铮，打在水里会疼吗？但是水却可以卸去你大半气力，让你的心再有不满手也变得松软无力。试想，男友正一脸“我才是真理”的表情，得理不让且暴跳如雷，双鱼女一旁沉默不语，低眉顺耳体贴温顺，时不时伴着低低的啜泣声，或小声说着你吓着我了，轻轻拉着你的衣袖小猫似地伏在胸前，不时宽慰：不生气嘛，有什么问题你慢慢说，我听你的。试问，面对这样的双鱼，哪个男友还牛的起来？甚至还会自我检讨：我这是在干嘛？女友是用来宠用来疼的，我居然在对她发脾气！没本事的男人才会对爱自己的女人发脾气呢！愧疚之下反而加倍用心呵护双鱼女。

标签: 星座爱情牛脾气倔强

推荐阅读
聚焦
关闭评论
今日看点+ 更多

董易奇揭秘2018年十二生肖全运程

且看2018年的你，是鸿运当头，还是心塞成狗。[详细]
董易奇揭秘2018年十二生肖全运程
有料GIF+ 更多
实用工具+ 更多
新闻排行

2018年财运飙升，正财大旺，偏财不断，万事顺心，飞黄腾达的生肖

[详细]
2017年12月29日 20:55
大旺 不断 财运 生肖 偏财

家中有这4个生肖的人，福运接二连三，财运滚滚，八方聚财

[详细]
2017年12月25日 22:11
生肖 财运 八方 家人 旺盛

福大命大的几大生肖，坏事也会变好事！

[详细]
2017年12月03日 18:05
生肖 好事 坏事 平安 五行

瑞雪兆丰年，天气越来越冷，3大生肖财运反而越来越好，发发发！

[详细]
2018年01月04日 21:48
生肖 财运 天气 运势 吉星

2018年最有可能暴富的5大生肖，有你吗？

[详细]
2018年01月04日 14:15
生肖 不行 财运 财气 麒麟