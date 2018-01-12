不能自拔！啥星座的爱最让人有依赖感(图)

文/小晨故事

最易让人有依赖感的星座男

爱情对我们来说，有一种致命的吸引力，它一步步诱惑着人们想要拥有，就算知道前面充满了荆棘，很多时候也会奋不顾身的跳进去，只为那感动的瞬间。那么，谁的爱最有依赖感呢？

第一种：会把爱无私奉献到底的巨蟹座

作为感情细腻的星座，巨蟹一直都在追逐安定的生活，爱情的轰轰烈烈，会让他们感到不安，不在乎别人怎么用平淡无奇来形容爱情的单调无味，巨蟹只知道，适合才是重点。所以，一旦确定了自己的感情，他们就会把爱无私奉献到底。或许不如童话故事中王子与公主般浪漫，甜言蜜语也不是他们的长项，但只要你真心的感受，随着时间的慢慢走过，那些点点滴滴的感动就会毫无痕迹的融入到你心中，从无所谓到欲罢不能，从不太在意到心心念念，就是这么自然而然的发生了。当你想要抽身，或是因为压力而不得不离开，就会发现，已经没办法全身而退了，巨蟹那像月亮一样和善，体贴的爱，早已使你产生了依赖。本来是他们由于珍惜你而小心的呵护，尽量不让你受到一丝的伤害，到后来你习惯了这种被保护起来的感觉，要再回到一开始爱的独立，已经变的不大可能了。在爱情方面，巨蟹是比较保守而委婉的，虽然不会直接表露态度，但是会细细的观察，揣侧出你的心情变化，从而顺利的抓住你的喜怒哀乐，让你被动的爱，变成主动地依赖。

第二种：对所爱的人会特别好的狮子座

在爱情的世界，狮子是最自信的一个星座，也因此喜欢霸气的掌握对方的一切。也许你一开始会感到不适，甚至反感，情不自禁的咆哮，凭什么是狮子主导，凭什么喜欢与不喜欢都要狮子说了算，但如果你是真的喜欢他们，那么，这些前期的不良反应便会很快的消失。因为狮子虽然专制，霸道，但对所爱的人却是特别的好，一心一意不说，还会非常主动地安排好所有，浪漫的约会，甜言蜜语的电话和短信，一个也不会少，一开始的抵抗心绪瞬间就会因为感动而彻底的不见踪影，慢慢的，被一种称作依赖的情绪给完全取代。不管你是对爱贯彻着自主的原则，还是习惯一味的顺从，到了狮子这里，就只会变成不由自主的依靠。不再需要绞尽脑汁的设计情话对白，因为狮子会主动开口，甜得你还想多听几句，也不再需要你去想接下来去哪约会，因为狮子早就计划妥当了，你只用被牵着环游幸福世界就好了。在他们高贵气质的带领下，爱情变成了一种依赖的快乐。

第三种：拥有强烈的责任感的魔羯座

也许外向的个性更适合追逐爱情，毕竟激情是点燃爱火的最好工具，但内向的个性也并不意味着只能等待，也会有另一条不同意义的浪漫路径，通往爱情的城堡。所以，或许魔羯的爱不会让你有一开始的动心，但他们比绚丽如流星的追求更懂得如何守护。在爱情还没真正成型之前，这条道路会走的比较曲折而漫长，彼此的喜好要慢慢熟知，也要学会配合对方的情绪，一旦下定决定，就不会中途离场，伪装的爱意也会在关系确定之后全部展露。不是没有浪漫的幻想，是要等到心被诚实的面对，才会变成现实。强烈的责任感是魔羯对爱做出的承诺，也是他们最迷人的魅力所在，不舍得让对方苦恼，只会努力让自己做到最好，什么事情都会想到前面，正面的提醒，而并不是要求。被魔羯爱着，是件很幸福的事，他们喜欢用现实的给予来感动你，虽然没有梦幻的憧憬，但至少有摆在眼前的幸福，你也会很自然地去依赖这种长久而稳定的幸福。