攻略难度1000000！史上最难追的星座(图)

文/摘星工厂-星吧

攻略难度1000000！史上最难追的星座

现在是什么年代？！女生不再苦等男生来追，男生也不一定要去赶女生的脚步，如果喜欢就大胆去争取，搭讪害羞什么的只要有爱就能克服！基于这类观点，已经心仪他好久的你好不容易才鼓起勇气去追，可他偏偏像有颗打不动的石头心，无论你明讲暗示都会被一一挫败，究竟你是挑上了一个什么样的人来爱？搞不好就是那个最难追到的一号星座人物！为什么他会拒你于千里之外？摘星工厂—星吧跟大家一起来探讨！

第一名：巨蟹座

代表理论：网友娃西米--才近了一步，巨蟹就退回去两步

首先我们应该看清楚：害羞指数较高的巨蟹常常就是在等别人追，即便很喜欢很喜欢一个人也只是先默默地等上很长一段时间，主动追爱的厚脸皮要积攒很久！所以姑娘，如果你看上了某位巨蟹男，万万不能跟他比暗示的功力，不如直接追就是啦！但说回来，巨蟹等人追不代表他就好追，巨蟹难追的原因在于他的性格太谨慎了，如果一开始他只是不讨厌你，而你就迫不及待想要确定关系，那他肯定会把你打回陌生人的领域。不少人都会说巨蟹男很难接近，敏感的神经让他常处在戒备状态，重感情的他知道自己一旦恋上就等于买了股票，稳定发展还好，一旦出现大的波动就容易影响他整个生活、心情状态，所以巨蟹男付出感情是锱铢必较的，跟他相处你就得拿捏好分寸，不能太快也不能太拖沓（如果你有意晾他两天，他会开始胡思乱想），关键在于熬时间、看神色--只怕少有人愿意委屈成全。

第二名：魔羯座

代表理论：网友小鹿--魔羯男藏着一颗玩不够的童心，事业心也重，专注自己的事，对爱情不容易感冒，必须难追！

你可以说魔羯座是实际事业型的，可他们却说自己只是还没定性，不想考虑那么多--总之就是没那么在意恋爱。魔羯男好像什么都看着实际来，条件却一二三四条的显得很苛刻，在对恋爱提出的要求的方面：远距离太耗精力、近距离又有点缺乏私人空间；条件太差不利于恋爱后期的计划，条件太好容易出现强势掌权……魔羯主动去追人尚且有这么多“限制”，可想而知当他成为被追的一方会是什么局面。到这里有人该为魔羯反驳几句了，说魔羯对恋爱另一半要求高也太绝对了吧？确实，当魔羯被爱冲昏头脑，他会将那些择偶标准抛之脑后，只是被追让他有了更多选择权跟主动权，你没法保证你就是让他抛却理智的那一个啊！让魔羯看到你的付出、你的重要性就是难点，而之所以魔羯比巨蟹好追，是因为他更容易表达自己的情感，觉得你不错，正好自己也要恋爱了，那他可能很快就回应你的追求啦！

第三名：水瓶座

代表理论：网友BV--心思诡秘……你以为他喜欢你的时候，他却告诉你他只当你是朋友

水瓶男能上榜一点也不意外吧！谁知道他心里怎么想的--追求水瓶男的你是不是会这么觉得呢？水瓶男挑人，这不怪他们，谁让他们就是喜欢有意思的人跟事，在追他的问题上，你要让他觉得值得花时间去相处才行，否则水瓶男一开始就不愿意接触你。追求水瓶男的姑娘们最好表现出文艺范儿，不浮夸不拜金，有思想有深度，会聊点哲学文学科学也会侃侃人生，说起来这些要求让人有点无语，但运用在实践上确实行之有效，大多数水瓶男都喜欢思考一些问题，头脑单纯、做事莽撞的女孩固然可爱，但相处起来就是会有“话不投机半句多”的尴尬情况，在水瓶男可以拒绝的被追模式下，他对志趣相投将会看得更为重要，从朋友做起也要亲近的话题，因此追水瓶的姑娘们就要费点心思在揣测他的心思上面，等到你觉得一切有了进展……不要着急！就算他对你的追求表现出积极性，不到他想承认的时候，你逼他也是没用的！