这仨星座可长点心吧！工作吃亏死了！(图)

文/小晨故事

这仨星座可长点心吧！工作吃亏死了！

第一种：要面子一定要赢的狮子座

非常拼，他就是为了面子，一定要赢，所以做任何事情一定要是业绩最好，公司最认真的，而且他非常希望得到上面的一种称赞，如果有称赞他更有动力，没称赞的话他没有关系，他会继续努力，优秀点是在于他不但做任何事情都一定要抱持必拼必赢的，如果万一他做错事他勇于承认错误，所以这个区间的狮子其实是相当负责任的，做错事他会说他做错了，他自己重来，自己收拾后果，自己擦屁股，不会要别人来帮他扛。

第二种：做事坚持到最后的金牛座

这个厉害是他会坚持到最后，就事情没做完他很痛苦，而且他进行到最后之后他也不太会邀功，所以在办公室里面他算是相当认真跟负责的一群，所以如果文案还没有整理完，或这个稿子没有写告一段落，基本上到6点，7点他还是不会下班，或是隔天早上起来他打开计算机，第一件事就是继续昨天的工作，而不是先吃早餐，所以他是一个完整性非常的要求，他很在意细节，所以他不但是整件事情做的很好，他每一个细节，每一个步骤都跟当初老板交代是一模一样，这是他最厉害的地方。

第三种：只有他自己能做的白羊座

他就觉得只有他可以做，他永远觉得别人动作比他慢，也觉得永远别人智商比他低，所以他觉得：“我与其问你，那不如我自己来做”所以什么事情他都以快闻名，然后做的好或不好倒其次，起码他觉得他做过了，得到一个经验，而且他遇到失败，遇到挫折他还可以立刻学习教训，立刻爬起来，所以对他来讲，什么事情他都很拼，然后很敢做，是第一名呢！尤其是白羊，最厉害的地方是他有时还会帮别人做，自己的桌子擦完，看到旁边桌子很脏他干脆一起擦，而且厉害是他是不怨天尤人的，他会做别人不想做的事，别人不愿意做的事，但是他还不怨天尤人，而且他对别人的事很热心，自己的事就随便。