水瓶座的花心罪名(图)

每当问到花心问题，就一定会有星座男人们急忙的辩解--我怎么可能花心呢？呵呵，男人啊~下面一起看看12星座的花心罪名

水瓶座的花心罪名

水瓶座：不但花心，还“花”的多姿多彩……

怎么能用“花心”这么老土的词来形容我呢？你们太不时尚啦。现代社会，要保持一颗年轻的心，互敬互爱，大家融融恰恰一点有何不好？不要说那是花心！！（对水瓶来说，那是理所应当的事情。）

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