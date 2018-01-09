婚恋心理：男人被"催熟"的4剂猛药(图)

失去，其实就是另一种得到。而这四种失去，无异于男人的催熟剂~学会坚强，迎接每天的到来！

文/飘雨桐

男人被“催熟”的4剂猛药

失去贞操的那刻，人就开始成熟。这种说法，不完全准确。那只是身体上的某种变化，在意识方面未必就是同步。失去，其实就是另一种得到。当现实照进梦想，人要有面对的勇气。学会坚强，迎接每天的到来！而这四种失去，无异于男人的催熟剂：

一、失业

经济基础决定上层建筑，没有钱当真的寸步难行。可，这又不是一个遍地是黄金的地方。女人通过征服男人，征服世界。男人必须征服世界，才有资格征服女人。起初的平稳安定，因为失业化为乌有。男人要好好考虑，接下来的人生咋办。

二、失恋

失恋不算什么大事，但对感情的影响可想而知。不至于天崩地裂，但足以伤心欲绝。人呢，要自个儿成全自个儿。失恋期间，你可以纵容自己。大吃大喝，大吵大闹。之后，还得该怎样就怎样。一夜成熟，有着不得已的苦衷。

三、失身

这里的失身，可以指第一次的初夜；也可以指与对方发生性关系。男人失身，当真求之不得吗？还得看，对象是谁吧？除了极少数性上瘾的男人，失身之后都会在思想上发生变化。当事人不承认，但自己必然明白：那是，人生的分水之岭。

四、失婚

婚姻是恋爱的最高形式，但走着走着两人必须分开。围城轰然倒塌，什么都发生改变、什么都需要重新适应。也许，这个男人习惯了老婆的照顾。之后呢？仿佛一切都要重头开始。一夜长大，学会思考：再不站起来，难道永远的颓下去？

失去并不可怕，只要你还有勇气以及决心……