婚恋心理：揭秘恋爱的12种趣味心理(图)

今天为大家带来12大恋爱趣味心理，既是女人恋爱心理学必知的也是男人恋爱心理学必懂的哦，掌握了它们，让你玩转爱情！

文/pclady

12大恋爱趣味心理

男女恋爱心理学：

吊桥效应、俄狄浦斯情结、首因效应……不要以为这些专业的恋爱心理学名词离你很遥远，其实它们都是最普遍的恋爱心理现象。今天为大家带来12大恋爱趣味心理，既是女人恋爱心理学必知的也是男人恋爱心理学必懂的哦，掌握了它们，让你玩转爱情！

吊桥效应：心动不一定是真爱！

当一个人提心吊胆的走过吊桥的一瞬间，抬头发现了一个异性，这是最容易产生感情的情形，因为吊桥上提心吊胆引起的心跳加速，会被人误以为是看见了命中注定的另一半而产生的反应。就像为什么英雄救美后为什么美女最后会爱上那个救她的英雄一样。

契可尼效应：为什么初恋最难忘？

初恋是人们心中最懵懂最青涩也是最刻骨铭心的，那种小暧昧和情窦初开的懵懵懂懂的爱情让人怀恋。西方心理学家契可尼做了许多有趣的试验，发现一般人对已 完成了的、已有结果的事情极易忘怀，而对中断了的、未完成的、未达目标的事情却总是记忆犹新。这种现象被称为“契可尼效应”。

俄狄浦斯情结：为什么会爱上大龄的他/她？

现在的姐弟恋已经不稀奇，但是有的人喜欢的对象却是自己父母般年纪的人，这种恋母或者恋父情结也很普遍。恋母和弑父都是俄狄浦斯，他不认识自己的父母，在一场比赛中失手杀死了父亲，又娶了自己的母亲，后来知道真相了，承受不了心中痛苦，就自杀了。心理学用来比喻有恋母情结的人，有跟父亲作对以竞争母亲的倾向，同时又因为道德伦理的压力，而有自我毁灭以解除痛苦的倾向。

黑暗效应：光线昏暗的地方更易产生恋情？

优雅而浪漫的西餐厅是很多人情侣约会的首选，因为在光线比较暗的场所，约会双方彼此看不清对方表情，就很容易减少戒备感而产生安全感。在这种情况下，彼此产生亲近的可能性就会远远高于光线比较亮的场所。心理学家将这种现象称之为“黑暗效应”。

首因效应：初次见面为什么重要？

第一印象真的很重要，首因效应说的是人与人第一次交往中给人留下的印象，在对方的头脑中形成并占据着主导地位的效应。

古烈治效应：男人为什么喜新厌旧？

古烈治效应说明了男女思维的差异，男女都有自己思考问题的角度。后来它就成了男人见异思迁喜新厌旧（或淡旧）的著名心理学效应了。心理学家把雄性的见异 思迁倾向称为“古烈治效应”。这一效应在任何哺乳动物身上都被实验证明了，人为高等动物，不可避免的残留着这一效应的痕迹。男性在心理上有喜新厌旧的倾向 也不是什么人格缺陷，而是有着深刻的生理的、心理的基础。但人有良知、有道德，靠这些东西才使人最终脱离了动物界。

多看效应：如何擦出爱的火花？

对越熟悉的东西越喜欢的现象，心理学上称为“多看效应”。20世纪60年代，心理学家查荣茨做过这样一个实验：他向参加实验的人出示一些人的照片，让他 们观看。有些照片出现了二十几次，有的出现十几次，而有的则只出现了一两次。之后，请看照片的人评价他们对照片的喜爱程度。结果发现，参加实验的人看到某 张照片的次数越多，就越喜欢这张照片。他们更喜欢那些看过二十几次的熟悉照片，而不是只看过几次的新鲜照片。也就是说，看的次数增加了喜欢的程度。

互补定律：为什么性格互补的人更易产生恋情？

人与人在具体内容上能够互相满足，会产生强烈的人际间相互吸引，这就是互补定律。研究表明，任何一个团体，全都是性格相近的人，那么和容易造成内部的不和谐，容易发生争执。这就是因为性格相近的人需求类似，同时对一个事物产生需求的时候，大家就会产生利益冲突。

罗密欧与朱丽叶效应：为什么受阻挠的爱情更坚不可摧？

在莎士比亚的经典名剧“罗密欧与朱丽叶”中罗密欧与朱丽叶相爱，但由于双方世仇，他们的爱情遭到了极力阻碍。但压迫并没有使他们分手，反而使他们爱得更深，直到殉情。这样的现象我们叫它“罗密欧与朱丽叶效应”。所谓“罗密欧与朱丽叶效应”，就是当出现干扰恋爱双方爱情关系的外在力量时，恋爱双方的情感反而会加强，恋爱关系也因此更加牢固。

投射效应：为什么会网恋？

所谓投射效应是指以己度人，认为自己具有某种特性，他人也一定会有与自己相同的特性，把自己的感情、意志、特性投射到他人身上并强加于人的一种认知障碍。即在人际认知过程中，人们常常假设他人与自己具有相同的属性、爱好或倾向等，常常认为别人理所当然地知道自己心中的想法。

自我选择效应：为什么恋爱中的抉择那么难？

什么样的选择决定什么样的生活，今天的生活是由3年前选择决定的，而今天抉择将决定3年后的生活。这就是自我选择效应。一旦个人选择了某一人生道路，就存在向这条路走下去的惯性并且不断自我强化。选择效应对人生的影响是巨大的。

拍球效应：吵架时为什么会越吵越凶？

我们都知道拍球时用的力越大，球就跳的越高。拍球效应的寓意就是：承受的压力越大，人的潜能发挥程度越高，反之，人的压力较轻，潜能发挥程度就较小。所以如果情侣之间吵架有一方先冷静，事情的结局就会要好很多。