婚恋心理：这些举动表示EX还爱着你呢(图)

分手了，曾经的爱人变为前任，他还爱着我吗？我该怎样对待他？

文/pclady

这些举动表示EX还爱着你呢

分手了，曾经的爱人变为前任，他还爱着我吗？我该怎样对待他？

一、会主动联系你

分手后， 如果对方仍然没有删除你的联系方式，比如QQ，微信，电话等，而且在你们分手一段时间后，她时不时发信息给你，问你最近过的怎么样，有没有交到新的女朋友 等等，说明对方肯定还没有放下你，希望和你取得联系。碰到下雨天或者降温天气的时候，对方还会像以前一样关心你，叮嘱你，那么对方肯定还喜欢你。

二、关注你的动态

每次当你在朋友圈或者在微博发布心情或状态的时候，对方总会第一个给你点赞或者评论；或者你每次打开空间，都可以在最近访客里看到她。或者当你和好久没见面的朋友一起聚会，大家都说你的前任会向他们打听你最近的生活，问你过的怎么样，表示对方非常的惦记你。

三、在夜深的时候给你短信

你经常在夜深的时候收到对方给你的短信，总是问你睡觉了没有，说自己很无聊，想找个人聊聊天，这时候ta一定非常想你。夜深人静的时候，总是会想太多，尤其是有心事的人，更希望能够有个人可以倾诉，很多人也因此喜欢去赛客虚拟家庭，购买四星级别墅就能认识同城好友，一起互聊心事，聊得来的还可以线下约会。

四、还保留着你们的照片

对方的空间或者手机里还保留着你们两个以前在一起的时候拍的照片一直没有删除；如果你们在恋爱的时候有用过一样的网名，而你发现好长一段时间了，对方一直都没有改，说明对方不想忘记，想保留这一份美好的回忆。

五、愿意和你出去玩

如果你找对方一起出去玩，对方刚开始拒绝或者稍作犹豫后又答应了，说明ta经历了内心的一番挣扎，最后还是想见到你；如果你送了对方礼物，对方欣然接受，或者当你想牵对方手，想抱对方时，对方的反应不是很激烈的话，那么你们的复合还是很有希望的。

我该如何对待前任？

不追究

情侣间的事情很多时候说不清谁对谁错，但既然分手，对待前任要有最起码的大度，不再追究曾经的是非对错。错过，不是错了，而是过了。不追究，是对对方放手，又何尝不是对自己的一种解脱呢？沉浸在过去之中，只会让自己丧失继续前进的勇气。

不留恋

对待前任，不能够有留恋。因为你们已经分手，留恋曾经的美好会让自己看不清现在，会被“旧人”所累，看不见身边出现的“新人”。不留恋是认清：过去再美好也只是过去，他/她的美好已经不属于你了，把握眼前才是最重要的。

不暧昧

暧昧是情人间或者是有望成为情侣的专属，已经分手的情侣的暧昧是不合时宜的。真正决定了分手就利落分开或是像朋友般淡然处之，对自己、对对方、对各自今后的另一半都好，没有谁能接受自己的另一半对前任念念不忘甚至是暧昧不清。

不回头

有道是：好马不吃回头草。两个人思虑清楚后的分手是这段感情的终结，若只是小打小闹玩笑分手便不再这些之内。真正的分手是看清了两个人之间的不合适，为了各自更好的未来选择分手，又或是犯了大错不再原谅选择分手。这种情况下，即使回头，问题仍旧存在，不回头是为了不再耽误彼此。