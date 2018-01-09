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婚恋心理：啥男人当老公的性价比最高(图)

2018年01月09日 16:23 新浪博客
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你会为着这棵树，放弃一大片更为茂密的森林。等到你婚后发现，你保证就不会出轨来弥补之前的遗憾吗？如果这样，还不如婚前选好~

　　文/飘雨桐

啥男人当老公的性价比最高啥男人当老公的性价比最高

　　导  语

　　你会为着这棵树，放弃一大片更为茂密的森林。等到你婚后发现，你保证就不会出轨来弥补之前的遗憾吗？如果这样，还不如婚前选好。

　　男怕入错行，女怕嫁错郎。这句话，道尽了人间的种种不易。也就是说，男人事业先行、女人家庭为主。可惜，这是一个令人心寒的世界。离婚的比结婚的还要多，很多人宁愿剩着也不敢拍拖。遑论，贸贸然走进婚姻的殿堂。究其原因，就是没有找到合适的那个人。

　　也许，你会说：人比人，气死人。没办法，选择合适的另一半就要比较。你光留意眼前的他（她），就容易一叶障目、两耳塞豆。你会为着这棵树，放弃一大片更为茂密的森林。等到你婚后发现，你保证就不会出轨来弥补之前的遗憾吗？如果这样，还不如婚前选好。

　　选好？谈何容易。在女人眼中，哪几类男人当老公的性价比最高呢？

　　一、有爱的白富帅

　　毫无疑问，这是首选中的首选。白富帅，相当于童话故事中的白马王子。他们有着最好的修养，最没有悬念的美好将来。哪个女人嫁给他，那定然比公主还要幸福。但白富帅样样就好，关键在于他是否真的爱你？是的话，那就什么问题都能迎刃而解。

　　二、有权的公务员

　　现在的公务员，被人嘲笑是“公务猿”。也并非所有公务员，都有着无限光明的政治前途。官场是最可怕的职场，稍不留神可不是被炒鱿鱼这么简单。公务员也有薪水微薄的职位，就看你碰上的是谁。重要的职能部门，位置稍低也没有关系。重要是，有发展空间。

　　三、有范的潜质股

　　一般的女子，觉得这类男人最合适当老公。为啥？既不想好高骛远，也不愿苟且迁就--有范儿的潜质股，不失为正确选择。这个范儿，还得是你看中的范儿。户外的抑或学识的？幽默的还是少语的？这叫志同道合，找到有共同语言的那个他--生活更有意思。

　　四、有心的凤凰男

　　凤凰男没啥不好的，前提是他要勤劳上进、既不会自卑更没有理由自大。有心在于，他是生活中的有心人。处处替你着想，处处以你的想法为想法。嫁给那个男人，重要的不是他的身、他的金--而是，他有真爱你的心。世上无难事，只怕有心人。爱，更是如此。

　　你选择别人，别人也在选择你。所以，还是自个有“料”最实际啊……

标签: 婚恋心理性价比幸福

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