婚恋心理：女人的择偶标准都在这里！(图)

最近新好男人标准出炉，自称是好男人的你中了几条，我们一起来看看这些好男人的标准吧！

文/pclady

女人的择偶标准都在这里！

女人都说好男人简直就死光了，找不到了。最近新好男人标准出炉，自称是好男人的你中了几条，我们一起来看看这些好男人的标准吧！

1、喜欢小朋友：

喜欢小朋友，首先证明他愿意生孩子，并且能包容小朋友的突发脾气。这种老公往往最懂得包容和疼爱妻子和宝宝。他们更愿意站在你的角度想东西，更明白妻子的不易，也更愿意哄你。同时这种喜欢小朋友的男人往往更可靠，有责任心。对于保护弱小、肩负重任都是义不容辞的。

2、懂得孝顺父母：

百行以孝为先，懂得父辈辛劳并孝顺父母的男人不会坏到哪里去。而孝顺父母，第一代表有孝心，有责任感。第二代表懂得这个男人懂得感恩，也愿意付出。第三代表他对家庭的责任心重，有强烈的家庭羁绊。最后另一方面看来，也代表了男方父母给与了良好的教育。

3、有责任心：

有责任心的男人绝对嫁得过，这代表着他愿意被依靠，同时也代表了他有独立的能力，能让女人依靠。推卸责任的男人最可耻，因为先不论他们是否有能力完成一件事情，但他不愿意去面对，那就证明他认为你不值得他去做这些事情。与其爱一个人才发现他不愿意为你付出，还不如先找个有责任心的男人，如果他愿意和你在一起相守。那表明他愿意对你负责任，并觉得自己有这个能力。为什么说成熟男人多数都很有责任心，因为他们清楚自己在做什么，应该为什么事情负责。

4、强烈的家庭观念：

对家庭观念强烈的男人，或许对女人而言就是最让人安心的必要选项之一。一个对家庭羁绊看得很重的男人，他会主动为家庭付出，同时不愿意稳定的家庭关系出现不稳定和危险因素。首先外遇就可以先排除这后顾之忧。其次对于孩子，他们绝对能给与最好的父爱，对于自己，他们也会是最忠实的伴侣。顾家的男人会帮你做家务，帮你修家具电器，心情好的时候给你露两手，还会一心一意地为这个家拼命赚钱。对于这种男人，最幸福的莫过于一家子人健康整齐，生活安稳。

5、身心健康：

身心健康不单只作为一家之主，这个男人需要有强健的体魄，还代表他需要有一颗健康乐观的心。能够协调家中不和谐，引导妻子和孩子走向快乐健康的家庭生活，同时带给你们欢声笑语，还能让你们释放压力，传递正能量。这样的正面阳光的男人，既有魅力又让你笑开颜。

6、淡薄名利：

不是说不努力赚钱，而是金钱和权利到手时能够客观对待。沉稳的男人才能以平和的态度看人生、看世事。低调并不代表着不优秀，相反，这样的老公能给妻子带来一些更从容的态度和启发。这样的男人不论对你的事业还是生活都会有引领的作用，使你得到一个更好的看问题的角度，引导你前进。而从另一方面，起码他不会变为贪官污吏，避免遭牢狱之灾的可能。

7、宽厚待人：

待人宽厚或许有时候会容易吃亏，但把好处献给别人的男人，他的奉献精神往往可以让他得到更多。而且对于；略显小气的女人而言，男人的宽厚相待会更好地帮助夫妻生活走的更和谐恩爱。而这种宽厚实在的包容不但可以帮助外人，更能让作为妻子的女人得到更多关爱和宠爱。

8、尊重女人：

对于男人而言，尊重就代表着某程度的爱。当老公尊重妻子的决定，支持妻子自己的主见和选择，这样的男人不能说没有主见和软弱，相反，他对你的尊重来自于他对你的认可和信任。这种信任决定了夫妻感情可以持续升温。当然，尊重女人也是现代社会中任何一个男人都应该具备的优秀品格。只有他尊重所有女人，他才有可能在尊重你的情况下被你喜欢着，并且一直支持你，信任你。

9、家人朋友都认可：

如果说你被爱情蒙蔽了双眼而看不清他的好坏，那这时候你的家人和朋友就能帮你给到最中肯的意见。一个被你身边的人认可的男人，那证明无论从客观上还是主观上他都是为你好的。而他个人在社会关系上的表现也得到了认可。证明他为人聪明，懂得处理事故之事。被大家认可和祝福的婚姻，绝对会比不被认可的关系要过得幸福舒畅。

10、对感情无怨无悔：

为什么对于感情方面不说是专一而应该是无怨无悔？因为专一太短浅，一个好男人，不但要为自己当前的感情去勇于负责任，更应该勇于面对自己过往的感情经历并为此承担失败的责任。这才证明他敢作敢为，并真正深情专一。如果一个男人对一个女人说自己过往的感情都是渣，同为女人难道你就不会觉得心寒么？

如果你没有中的话，就不要自称好男人，小心变成了陈赫。如果你想要成为好男人的话，就赶紧改变自己吧！