婚恋心理：穿特步相亲?不被甩才怪!(图)

“告诉你，我相亲可有自己的方法啦。每次都不会走眼，只有没有看上的。”闺蜜纷纷起哄，“逼迫”小薇说出秘诀。原来，无非就是这四看~

文/飘雨桐

穿特步相亲？不被甩才怪！

正 文

你别说，相亲也可以相出心得体会出来。这个真理，我还是最近才发现的。那天，与闺蜜聚会。适逢年底，大家都忙得不亦乐乎。唯独小薇，特别的容光焕发。是的，她的主要任务并非赚钱。她就是不折不扣的白富美是，她要的就是找到心爱的老公。而且，拒绝家人的介绍。

“爸妈给我找的，都是他们那个圈子里的人。谁谁谁家的公子，谁谁谁公司的亲戚。我不要，自己找的最合适。”“你有这个时间精力，慢慢来。”我没好气的回了一句。我们这个年龄，似乎什么都缺。所以什么都想拥有，偏偏捡了西瓜就丢了芝麻。最后，就会是两手空空。

“告诉你，我相亲可有自己的方法啦。每次都不会走眼，只有没有看上的。”

其他闺蜜纷纷起哄，“逼迫”小薇说出秘诀所在。原来，无非就是这四看。

而且男女通用，在这里就以相亲男四看作为例子。也许，对大家会有帮助：

一、看车

相亲呢，基本上都会开车前往。更多女人都是坐车去的，然后开车的走人。为啥？给相亲男送她回去的机会啊。牌子一般般、价钱更是特别实惠的车，在这里不做讨论。牌子不错、价钱更不错的车，也能看出那个人内心是狂野的呢、还是务实的呢。太炫酷的，就别选择啦。

二、看房

同理，听都没有听过楼盘、路段偏僻得没人有的房子就算了吧。晚上回家，不安全的因素太多。相亲男抑或相亲女，都不会第一时间告诉你自己住哪里。交往下来，这是免不了的、也是骗不了人的。如果是自带装修的，这个人可能有些懒。自己负责装修的，归属感很强烈。

三、看脸

颜值高的、身材好的，自然能给你留下最好的第一印象。但这个脸，也最容易暴露个人的“问题”。太帅的，命中自带桃花（女的亦然）。除非你有与一票情敌斗智斗勇的决心，否则还得看他到底有多爱你。而有些人，第一下看过去是很亮眼的。别急，你要这个人耐看才行。

四、看行头

什么叫行头？泛指服装、装备。相亲嘛，自然是有啥都抖落出来。然而，这个行头可很讲究。你穿得太浮夸，显得这个人没啥内涵。如果穿得太普通，显得这个人经济条件不太好。所以，行头的选择很重要。并非越贵重越好，现在的人没这么肤浅好吗？钱，也要花对地方啊。

哦，相亲也真是一门技术活儿。这么多学问，厉害厉害~