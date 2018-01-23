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婚恋心理：暖男也有假?4招教你拆穿TA(图)

2018年01月23日 16:53 新浪博客
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利用感情比没有感情更让人无法接受。所以正确识别真假暖男，绝对是女人们的当务之急！

　　文/飘雨桐

暖男也有假？4招教你拆穿TA暖男也有假？4招教你拆穿TA

　　很多闺蜜，看完之后惊呼：如果不是呢？显而易见，那就是假暖男。姑且无论，他“假”的目的是什么。总而言之，利用感情比没有感情更让人无法接受。所以正确识别真假暖男，绝对是女人们的当务之急。谁喜欢生活在虚假世界里呢？谁又愿意，陪着假暖男在台上演戏？

　　识别真假暖男，可以使用以下四招：

　　一、暂时·长期

　　真的暖男，并非一时冲动、不是莫名其妙的心血来潮。他的“暖”将是长期的、稳定的，否则这就是不折不扣的假暖男。正所谓，路遥知马力、日久见人心。真的暖男，不会介意自己做多少做多久。

　　二、率先·从众

　　有些暖男，他们不过想表示自己的绅士风度。其他男人都有自己的关心，自己无动于衷说不过去。但这样的暖很假，不过是人云亦云的从众行为。那个最开始伸出援手的男人，才是最诚挚的真情流露。

　　三、言语·行为

　　有些暖男，就是说起来天下无敌、做起来有心无力。这类暖男，不介意锦上添花，但拒绝雪中送炭。言语的巨人、行动的侏儒，这与能力无关--更多是态度问题。暖，不要表面的肤浅。

　　四、过程·结局

　　真的暖男，他不在乎结局。只要参与、付出就好，而过程的喜怒哀乐都不算什么。假的暖男，就在你成功的时候蹦出来给予关怀、给予鼓励。你最需要帮助的时候，他从来就不会出现、甚至避而不见。

　　其实，真也好假也好--人，都是需要温暖的动物。是吧……

标签: 婚恋心理暖男虚伪

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