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婚恋心理：4种女人只把你当行走的ATM(图)

2018年01月23日 15:52 新浪博客
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夫妻之间，不谈物质瞎扯淡。但有些女人把婚姻当做最大利润的投资，把老公当作了人肉制造的提款机……

　　文/飘雨桐

4种女人只把你当行走的ATM4种女人只把你当行走的ATM

　　老婆负责貌美如花，老公负责赚钱养家。这句话，不再适用于当今社会。男女已经平等，没有谁规定必须的男主外、女主内。但完全的平等，当然不会存在。但经济独立，毕竟是男人女人最起码的要求。但有些女人把婚姻当做最大利润的投资，把老公当作了人肉制造的提款机。

　　瞧瞧，哪些女人喜欢把老公当作提款机：

　　一 、贫困型

　　家里经济困难的，也就指望着女儿可以嫁得金龟婿。哪怕女生自己没有这个想法，但基于家庭压力不得已也必须为之。三天两头的伸手要钱，做老公的给还是不给？他会亚历山大，养老婆个人不够、还要养老婆整家子人。

　　二、攀比型

　　某某某刚换了新手机，他老公送的。某某某的钻戒好大颗啊，我的呢？只能在阳光下看到不明显的闪动。人的贪欲，总会在不知不觉间得到膨胀。人比人，气死人。老婆的物质需求，就会一次比一次来得猛烈而不自知。

　　三、浪漫型

　　浪漫，罗曼蒂克。婚前风花雪月，婚后总会被锅碗瓢盆代替。婚姻之所以称为爱情的坟墓，更多是因为它拿下了原本浪漫的面具。这浪漫，可是有血有汗的。没有经济基础，哪有浪漫的资本。没有钱，所谓的浪漫等于零。

　　四、奢华型

　　原本家境良好，从小过着物质丰富的生活。她们无法想象，没有奢华品的日子怎么过。而娶到这类女生的男人，吃得咸鱼抵得渴。你当然想讨好自己的老婆，但她只希望得到贵重的物品。你怎么办？唯有打肿脸充胖子吧！

　　夫妻之间，不谈物质瞎扯淡。但当提款机，爱又算什么呢……

标签: 婚恋心理拜金提款机

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