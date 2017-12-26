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水瓶座是“铁公鸡”(图)

2017年12月26日 10:49 新浪星座
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确实有一小撮人会非常勇敢的拒绝别人的借钱请求，不会轻易把钱借出去。嘘，偷偷告诉你借钱可千万别找这些星座。

水瓶座是“铁公鸡”水瓶座是“铁公鸡”

　　第五名：水瓶座

　　水瓶座是一个想要与人保持距离的星座，他很少会去问别人借钱，他也希望别人不要来找他借钱。如果真的有朋友来问他借钱，水瓶座的第一反应是say no的，因为他不希望两人之间的关系变得复杂。如果没有钱的纠葛，那么感情关系似乎可以维持得更久。为了长久的做个好朋友，还是要在生活上保持点距离，才有美感。钱这个东西，不应该夹杂在友谊中。

[水瓶] [天蝎] [巨蟹] [金牛] [魔羯]

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标签: 星座排行铁公鸡借钱

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