魔羯座是“铁公鸡”(图)

魔羯座是“铁公鸡”

第一名：魔羯座

魔羯座赚钱相当的辛苦，一分一毫这样积攒下来的。魔羯座会尽量少花钱，能省一点是一点，一分钱也是钱。遇到朋友向他借钱，那真的是会惨遭魔羯座的拒绝，魔羯座深知赚钱的心酸，也知道这笔钱可能借出去就很难还得回来。而拒绝这件事情对于铁石心肠的魔羯座来说并不是难事，只要勇敢说出“不”字，那么周围的朋友就不太敢来找他借钱了。而且魔羯座还会跟来借钱的朋友做下思想工作，什么平常节省一点啦，双十二少剁点手啦，朋友应该就再无意向借钱了吧，赶紧跑远远的了。

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