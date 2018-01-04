撒娇？这些星座压根跟娇气沾边不上边(图)

不少女孩子因为会撒娇而顺风顺水，可这些把娇气提前放下的星座女，散发出另类的光彩！

文/摘星工厂-星吧

撒娇？这些星座压根跟娇气沾边不上边

女孩子有撒娇的特权，不少女孩子因为会撒娇而顺风顺水--深谙此道大可继续，就让这些把娇气提前放下的星座女，发出另类的光彩！摘星工厂-星吧邀请你来看排行~

金牛座

撒娇的女生确实轻松好命，但金牛座女生知道自己的长处不在此，没必要“东施效颦”，自己累死不说，还被人笑掉大牙。金牛座女生能干起来，一个顶俩，完全不把自己当弱者看，别人能做到，自己凭什么落后？看到别人全世界求人办事，金牛座就觉得心酸：不如自己努努力，就算事情办不成，还能有个脸面在！

魔羯座

魔羯座的特色个性是什么？--严谨、严肃、刚强……所以，魔羯座中能出一个娇里娇气、矫揉造作的，那真是奇观啊！绝大多数魔羯座女生，宁愿恃才傲物，也不愿恃宠而骄。魔羯座也是凡事都要自己尝试、成功果实要亲手采摘的代表人物，因此吃苦耐劳也是其特性之一，综合起来，个性能不强？

狮子座

再娇小可爱的狮子座女生，也有女汉子属性，会撒娇却不会装弱来博同情、怜惜，那些耍心机才有的一点魅力值，帅气的狮子座女看不上眼，嗲嗲的作态，自诩傲气代表的狮子座，还相当鄙视。狮子座女生在扛起责任的时候，独立自主的样子，不仅跟娇气沾不上边，反倒比某些男生表现更加优秀。