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巨蟹座吼男票的正确套路(图)

2018年01月08日 12:44 新浪博客
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生气的时候相信哪个女孩都不介意客串一下河东狮吧？不过，要怎样才能当好一只河东狮呢？这里头的讲究可就多了~

巨蟹座吼男票的正确套路巨蟹座吼男票的正确套路

　　巨蟹女：务必确认自己的期望值在对方的接受范围内

　　作为娴静的淑女，巨蟹女对河东狮的形象往往是不屑的，可是她们在怄起气来的时候，也会情不自禁地祭出自己的两把大钳子，左右开弓地向恋人“攻”个不亦乐乎。最要命的是，巨蟹女的情绪转变往往像六月的天一样说变就变，让对方莫名其妙。而这其实是因为对方在某件事上的表现没有满足她们的预期，且关键在于，巨蟹女的这些心理期望，她们的恋人很可能压根不了解或难以做到。建议巨蟹女，如果对恋人有什么要求，记得要对他讲明。

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标签: 星座吵架恋爱甜蜜

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