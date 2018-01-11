婚恋心理：做全职太太,你真准备好了?(图)

如果你只看到了全职太太的舒适与轻松，却忘了规避全职太太的风险，那么它给你带来的将会有始料不及的麻烦^

文/pclady

做全职太太，你真准备好了？

全职太太就像其它事业一样，也有风险。如果你只看到了全职太太的舒适与轻松，却忘了规避全职太太的风险，那么它给你带来的将会有始料不及的麻烦。

首先，经济风险

做全职太太，需要家庭有持久的经济实力，但具备这样条件的家庭在中国毕竟不是多数。对于那些经济基础建立在夫妻双方共同收入上的家庭来说，一旦妻子做了全职太太，对先生所带来的工作压力都是巨大的。 如果先生的工作遇到挫折，家庭的生活质量会受到严重影响。

其次，个人成就感风险

可以说，没有什么比家务劳动更单调、枯燥的了。灰尘永远擦不完，衣服洗干净了又变脏，还有每天重复的一日三餐，很少有人能从这些工作中获得乐趣。大多数 选择做全职太太的职业女性，其实并没有太多心理准备，她们更多的是把做全职太太当成放长假。可是当她每天只能往返于菜市场和家的两点一线，谈论的话题只有 老公、儿子和商品打折信息的时候，她们就会从心底里产生一种疏离社会的失落感。良好的教育背景和曾经的工作成就，很难使这类女人甘心情愿做一辈子全职太 太。

其三，婚姻风险

既然把做太太当成职业，那么先生就成了你的老板。当了老板的先生，自然会不经意的像对待雇员那么对你高标准严要求。对职场上的老板，你做得不高兴了可以一走了之，换家公司再做，对这个老板，恐怕你就没有任何主动权了，一旦婚姻有个什么闪失，太太就等于失业了。

最后，再就业风险

全职太太在 中国毕竟是一个新兴的“职业”，我们做选择之前并不知道是否适合自己。但当你发现它不适合你而准备重返职场的时候，你有可能遇到一些尴尬。首先是年龄的尴 尬，企业的招聘广告上几乎容不下35岁以上的女性。长期远离职场，对于职场信息和变化匮乏，职场人脉的疏远，会使你的就业竞争力大大减弱。几年全职太太的 舒适生活，也会消磨工作的斗志。