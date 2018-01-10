婚恋心理：催生桃花运还有这些神技！(图)

文/飘雨桐

催生桃花运还有这些神技！

闺蜜淼淼神秘兮兮的说：“我，相亲成功啦！”淼淼是标准的都市白领，为了事业拼死拼活。今年过后就满三十，她爸妈催得淼淼连家都不敢回。反正就是：皇帝不急，太监急。春节假期结束，淼淼不得不加入相亲大军。想不到才短短几个月，就传来捷报。

“妖，想知道我怎么催生桃花的吗？”呦，言传身教：

一、增强自信

相亲女最大的弊端，就是越战越败、越败越战。这就是个死循环，自己也没有解决的办法。即便不自卑，也很难再有什么自信心。所以，不要在乎自己的年龄、职位。在爱情世界里，男人与女人都是平等的。没有谁比谁更优秀，更没有谁比谁更逊色。

二、提高情商

相亲时候，谁能保证百分百的成功。面对失败，想哭就哭。哭完，重新踏上相亲的征程。不想哭？那更好，你要做到一笑而过。那个人，与你们有缘分而已。谁也没有必要一棵树上吊死。脸皮要厚一些，矜持在这里没有任何的帮助。情商，走起来呗！

三、苦练口才

说得比唱得好听，这不是什么贬义的说法。男人靠什么哄女人？最开始的必然是甜言蜜语。女人靠什么哄男人？连话都不会说，谁会喜欢？口才，并非夸夸其谈。首先，注意说话的语气。其次，注意说话的速度。最后，注意说话的内容。

四、频繁社交

现在的宅女越来越多，不折不扣的养在深闺人未识。谁知道，你的情况。你的存在感，如果只在网络当中--那么，除了网恋还有其他发展吗？所以，参与社交活动很是必要。通过这种方式，让别人更加了解你。总有气味相投的，相亲何愁不成功？

催生桃花运，除了水晶还有其他技巧的。相亲女，加油！