看《前任3》哭倒在电影院的星座(图)

看《前任3》哭倒在电影院的星座

相信大家近段时间都被一部热映中的电影给刷屏了吧，没错，就是《前任3：再见前任》！网络上时常放出一些男女看完这部电影哭倒在电影院里的视频，或埋头抽泣或嚎啕大哭的样子特别让人心疼。

科技紫微星座网这就要来为大家扒一扒，看《前任3》哭倒电影院里的，十有八九是哪些星座？

金牛座男女

固执己见的金牛座男女，总是认为自己在一段感情里给对方的就是最好的，也不管对方是否接受自己的好。想要用自己的方式去爱对方，到头来才发现自己的爱其实或许根本就是一种负累。

看这部电影的时候，金牛座男女们特别能从中找到共鸣，他们会觉得有些时候爱情的毁灭并非来自于一场多么不得了的争吵，而是鸡毛蒜皮小事情上的意见不合，或许是我爱你的方式不对，才会导致我们分开。

狮子座男女

狮子座男女超级爱面子，就是活生生一个再版的男女主。明明有的时候也于心不忍想要先妥协，但是每次都有自尊心在自我告诫：不准先认输，让TA先找你。

看完这部电影，狮子座男女们会觉得像是看到了自己的影子，原来爱情真的是这样，一个以为不会走，一个以为会挽留，最后，缘分就走到了头。

水瓶座男女

水瓶座男女的泪点其实不低，但是一旦有了触及心灵的东西出现，不管是否勾起了他们的回忆，又或者他们根本没有那么荡气回肠的恋爱体验，也会为剧中人的错过而难过，为剧中人的相爱而不得不分开而遗憾。

这部电影里水瓶座男女看到的真的是一种很无可奈何的现实，至尊宝只有在离开了紫霞之后，才能变成孙悟空。男生成长为一个体贴温柔的男人，需要失去一个最爱的姑娘--这是最让他们触泪点的地方。

希望所有看过这部电影的人，都能够好好珍惜眼前人，以免悲剧重演！