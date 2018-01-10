婚恋心理：谈恋爱，你的底线是什么？(图)

之前，看到大家发起讨论。说的是：谈恋爱，你的底线是什么？之后，列举的若干项目让人啼笑皆非。哦，原来谈恋爱需要有这样的禁忌~

文/飘雨桐

谈恋爱，你的底线是什么？

之前，看到大家发起讨论。说的是：谈恋爱，你的底线是什么？

之后，列举的若干项目让人啼笑皆非。哦，原来谈恋爱需要有这样的禁忌：

一、掏心掏肺？No！

--我那么爱你、你还有什么不满意。我付出那么多，又得到了什么？

解读：爱是享受的过程，掏心掏肺干嘛呢？害自己，别人也无动于衷。

你要付出就付出，千万不要说我都是为了你。越是这样，情侣越想逃。

二、恃宠生娇？No！

--你爱我、所以就要忍受我对你的颐指气使。亲，你不是爱我的吗？

解读：还记得那首歌吗？得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。

你要知道，宠爱并非一生一世的。请不要安枕无忧，哪天就不爱你了。

三、侵占空间？No！

--你是我的人，你也爱我。所以你的家就是我的家，想怎样就怎样。

解读：侵占空间，这是强权的表现。不见得爱你，就允许你胡作非为。

男女之间，还是需要一定空间的。距离产生美，腻久也会开始厌烦的。

四、精于算计？No！

--我出了多少钱，每次都我来买单。你怎么这样？你对我这么抠门？

解读：情侣之间，尤其在金钱方面需要小心翼翼。但，不能过分计较。

钱在哪里，爱就在哪里。你的不也是吗？所以，只要不太过分就算了。

五、双重标准？No！

--对自己，则想怎么放任就怎么放任。对别人，则必须的严格要求。

解读：双重标准，这是流氓的行为。因为，你将自己的思想强加于人。

双重标准的内涵，说到底就是自私。自私的光想着自己，这样不行的。

六、口无遮拦？No！

--其实，有什么说什么并非不好。但你这样，有没有只顾及了自己？

解读：口无遮拦，算不算素质低下呢？口无遮拦，也是不服输的表现。

你有没有想过，你这样的让别人如何接话？这不是，主动吵架的节奏？

七、情商超低？No！

--因为你爱我，所以我怎样你全都要包容。否则，你就是不够爱我。

解读：人家不欠你的好吗？情商不要太差，你欠费太久，哪天当机的。

情商低的情侣，即便不会分手、感情也很危险。别指望，永远谅解你。

八、三观不合？No！

--你怎么这样的三观不合？我说什么、做什么，你都完全不合节拍。

解读：什么叫三观合，哪有什么天生的三观合的呢？不合，整到它合！

你没有这个心，能够一起解决问题、面对困难吧？别强调，实际行动！

九、聊骚前任？No！

--那是我的前任，都是过去式了。你才是我的现任，你胡乱吃醋啥？

解读：前任与你，也是有过一段感情的。而这段感情，必然耿耿于怀。

你觉得你是大方，你这是无所谓。但你有没有想过，你身边人的感受？

十、一脚多船？No！

--我不过是在选择，我还没有最后确定是谁。你急啥，我这不是滥情。

解读：你不是滥情，但这是劈腿。一脚踏多船，小心淹死。

你这是烂人的表现，你以为这是别人不介意？换做是你，不介意才见鬼。

那么，你谈恋爱的底线是什么呢？