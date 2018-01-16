婚恋心理：结了婚没成妻子反变保姆?(图)

女人一结婚的贬值，尤其是现如今社会上的中国女人，活得那不是一般的辛酸……

文/pclady

结了婚没成妻子反变保姆？

女人一结婚的贬值，尤其是现如今社会上的中国女人，活得那不是一般的辛酸。结婚前是公主，结婚后变保姆。赚钱养家、带孩子一个都不能耽误。这些就算了，可是，很多时候她们还得辛酸的智斗小三。

1、结婚前是公主，结婚后却变保姆

女人结婚前被家人、男友捧在手心里，像个公主一样。可是，一旦嫁人，就得担负起照顾家庭、照顾老公、照顾孩子的任务，像个十足的保姆。

其实，虽说女人结婚后的确应该担负起照顾老公及家庭的任务，但是不代表女人一定要成为一个不折不扣的保姆。女人结婚后也不要失去追求美的权利， 要时时刻刻装扮自己，向老公呈现自己最好的一面。否则，你辛辛苦苦操劳家务，把自己变成黄脸婆，到时他可能还嫌弃你，一脚踢开多不值得啊。

2、既要照顾家庭，在外还得辛苦工作

现在这个社会，女人纯粹当个家庭主妇的很少，再说完全当家庭主妇可能很容易被老公和婆家嫌弃。所以，女人们也渐渐走出家门，开启工作挣钱养家的生涯。可是，可悲的是，女人们出去工作了但家庭的任务并没有少。不管工作到多晚，回来还是得洗衣做饭、照顾老公和孩子。

这完全是不公平的，所以男人们要反思啊，凭什么老婆和你一样工作，回来后还得做这么多家务呢。男人们要学会体谅老婆，多多承担家务才是合理的。

3、变保姆不算还得智斗小三

女人结了婚工作家庭得两不误，如此辛酸就算了。可是，还得左防右防老公在外面偷腥。偷窥、跟踪、翻老公手机、闻老公衣服上有没有香水味等，都快变成一个神经质的侦探了。