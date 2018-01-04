有个天蝎佛系恋人是什么体验(图)

天蝎座佛系恋人
约吃饭，你被领导临时通知开会，爽约一次--小本子记上；
逛街时，一美人路过，你多看了三秒--小本子记上；
Ta网购了一件衣服，你说不适合--小本子记上；
Ta说你妈说得不对，你怼了Ta一句--小本子记上；
……
天蝎座佛系恋人才不和你吵，仇恨统统记在小本子上，下辈子让你双倍偿还。
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标签:
感情爱情佛系
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