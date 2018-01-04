射手座最易感情被骗(图)

哪些星座比较容易吃尽爱情的苦，而在感情中容易被骗呢？不如让我们一起来看看。
第二名：射手座
射手座容易在感情上被骗的原因是对感情和另一半太多乐观，性格上太过大喇喇。射手座其实就是傻白甜的代表，总觉得别人都是好人，就算别人有做错事情可能也会很快的原谅。就是这样子的宽容宽恕，让射手座很容易在错误的爱情里越陷越深，把十分的坏看成八分的坏。换做别人早就分手了断了，射手座还是愿意继续给机会给那个坏蛋。
[白羊]
[水瓶]
[巨蟹]
[射手]
[双鱼]
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星座排行欺骗自坑
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