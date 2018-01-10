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婚恋心理：事业型男人最需要啥老婆(图)

2018年01月10日 15:01 新浪博客
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男人额头贴着“事业型”的标签，他们的择偶标准则打上了特别明显的烙印。身为他们的另一半，可想而知的压力山大。

　　文/飘雨桐

事业型男人最需要啥样老婆事业型男人最需要啥样老婆

　　正 文

　　肖志辉很是辛苦，终于在外企混进了管理层。虽然只是个副经理，但在厉害部门--这比，某些正经理更有权利。事业似乎从另一阶段重新起步，他本来应该信心满满、踌躇满志。但他还有更大的苦恼，就是人生大事还没有得到落实。花多眼乱，他又不想脚踏几条船。

　　像肖志辉这样的男人，这个社会随处可见。他们的套路谈不上对不对、错不错，先事业再家庭亦无可非议。额头贴着“事业型”，他们的择偶标准则打上了特别明显的烙印。身为他们的另一半，可想而知的亚历山大。为了长治久安，“肖志辉”们越考虑就越不易结婚。

　　女方条件相当的情况下，事业型男人该如何选择优质老婆呢？

　　一、后院不起火型

　　男人打拼事业，也许会不小心冷落了老婆。但这毕竟是暂时现象，他又不是在外包二奶、养小三。此时此刻，作为他们背后的女人必须坚守阵地。那些明骚闷骚的女人，千万不能娶回家。否则，就是替你戴绿帽的主儿。再漂亮，也是勾引奸夫的资本。

　　二、花钱不败家型

　　事业型男人，薪资待遇自然水涨船高。经济基础比一般人好，物质方面自然不会亏待自己的老婆。关键是，这个人的用钱态度必须端正。别一天到晚的省钱，也不能拿到钱就买这买那恨不得占有全世界。有着相近的消费观，可以有效减少生活的矛盾。

　　三、贤惠不抽风型

　　男人的全副心思放在工作上，家里家外的事情自然无暇兼顾。这老婆未必需要特别的贤妻良母，但就是千万切勿时不时的抽风。再爱那个女人，如果她有间歇式神经质也不可“娶”。你被她折腾得筋疲力尽，还哪有心思去想着如何工作。

　　无论谁选择谁，目光独到最关键。哪个ta，才是你的那杯茶？

标签: 婚恋心理心动难忘

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