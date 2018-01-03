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让魔羯座心动的理想型(图)

2018年01月03日 16:17 新浪星座
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绝对会一见钟情！12星座男人看见这种类型的女孩分分钟就会心动哒。

让魔羯座心动的理想型让魔羯座心动的理想型

　　魔羯座男：有一定工作能力的贤妻良母

　　魔羯男的选择的偏好永远是以务实为导向的，他们也爱美女，也喜欢身材劲爆的辣妹，但是要排序的话，他们还是更看重对方的能力，在他们看来女人也许不需要聪明过人，但是一定要有头脑、识大体，顾大局。

[白羊] [金牛] [双子] [巨蟹] [狮子] [处女]
[天秤] [天蝎] [射手] [魔羯] [水瓶] [双鱼]

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标签: 星座理想型心动可爱

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