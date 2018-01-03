让魔羯座心动的理想型(图)

让魔羯座心动的理想型

魔羯座男：有一定工作能力的贤妻良母

魔羯男的选择的偏好永远是以务实为导向的，他们也爱美女，也喜欢身材劲爆的辣妹，但是要排序的话，他们还是更看重对方的能力，在他们看来女人也许不需要聪明过人，但是一定要有头脑、识大体，顾大局。

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