让天蝎座心动的理想型(图)

让天蝎座心动的理想型

天蝎座男：安静乖乖女

天蝎男对付女人很有一套，所以基本上要在他们面前耍什么小聪明的手段只能是让他们嗤之以鼻，他们占有欲强，不喜欢女朋友到处乱跑甚至不喜欢他的女人被人看，所以他们也不喜欢女朋友不听话，因此安静的乖乖女会是他们最宝贝的选择。

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