让双鱼座心动的理想型(图)

绝对会一见钟情！12星座男人看见这种类型的女孩分分钟就会心动哒。
双鱼座男：现代版白雪公主
他们个性随意又敏感，通常双鱼男喜欢个性善良单纯的女生，这种女生会让他感到很温和，很有安全感，至少能让他们相信他们不会受伤，他们希望他们睁眼看到的每个人都是美好善良的，斤斤计较的现实女人和太有主见太强势的女人都会让他们觉得不自在。
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星座理想型心动可爱
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