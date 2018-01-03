让水瓶座心动的理想型(图)

绝对会一见钟情！12星座男人看见这种类型的女孩分分钟就会心动哒。
水瓶座男：有思想、有共鸣的才女
水瓶男永远都在寻找灵魂伴侣，有共鸣是关键点，同时他喜欢有个性、有见解，能表现自己意见的智慧型的女孩。只要满足这两点，什么外形啦、家庭背景啦、穿着品味啦等等等等，他统统都不会在意。此外自以为是又没什么主见的女人是最招他反感的
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