让水瓶座心动的理想型(图)

让水瓶座心动的理想型

水瓶座男：有思想、有共鸣的才女

水瓶男永远都在寻找灵魂伴侣，有共鸣是关键点，同时他喜欢有个性、有见解，能表现自己意见的智慧型的女孩。只要满足这两点，什么外形啦、家庭背景啦、穿着品味啦等等等等，他统统都不会在意。此外自以为是又没什么主见的女人是最招他反感的

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