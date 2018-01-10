处女座寒假适合什么兼职(图)

处女座：派发员
太脏的活处女座通常不太愿意干；不脏但要靠嘴巴吃饭的事，处女座又干不来。所以只需要站在街头，有人经过自己身边时就递上宣传单的派发工作最适合处女座不过。只是整天都要站在马路边会很辛苦，但你能吃苦耐劳，绝不会就此退缩。通过每天向陌生人发送传单，能慢慢锻炼与陌生人接触的胆量，干完一个寒假下来，钱挣了不少，内敛的个性也将能有所改善。
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