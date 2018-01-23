水瓶旅行归来带什么给你(图)

水瓶旅行归来带什么给你

水瓶座

水瓶座讨厌束缚、追求自由，崇尚独立自主，所以单独行动是大多数水瓶的选择。水瓶兴趣广泛，创意十足，绝不会走常规旅途。回家所携之物也绝非寻常之物，如果是走游丝绸之路，水瓶会在途中寻觅是否有唐朝遗留的瓷器；如果是去天山，水瓶第一想采的绝对是雪莲花；和很多人一起走长征之路，半路另辟新道的也是水瓶，说不定，还能意外捡到当年红军的烟斗哦。

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