狮子旅行归来带什么给你(图)

狮子旅行归来带什么给你

狮子座

天气晴朗、阳光明媚的地方是狮子旅游的首选之地，海滨城市新加坡是不错的地方，去埃及欣赏另外一个很大的狮子也行（狮身人面像）。狮子不会带不值钱的东西回家的，他们可不想显得自己太小气了，异域精美的宝石最能体现自己的身价，回到家了一定要让人赞叹不已。如果有人对宝石有不屑之意，狮子想着下次一定带个更大更值钱的回来！

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