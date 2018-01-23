双鱼旅行归来带什么给你(图)

双鱼座
双鱼座温柔浪漫，富直觉和艺术性。有着美丽传说、故事、神话的名胜古迹使双鱼梦绕神牵。去桂林听听刘三姐的歌，往普陀山与神仙邂逅，奔三峡会会神女。双鱼会装着一瓶漓江水回家，也会折一根湘妃竹作纪念。回家那天，还要给家里打个电话，吩咐家人多准备一份饭菜。嘿，浪漫的双鱼还带了一位靓妹或者帅哥哥回来了！
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星座性格旅行纪念礼物
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