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处女旅行归来带什么给你(图)

2018年01月23日 15:22 科技紫微星座网
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处女旅行归来带什么给你处女旅行归来带什么给你

　　处女座

　　还没出发，处女座已经在想着回来的时候带什么回家，最不能忍受空手而归的就是处女座。如果有旅伴什么也没买，处女肯定要批评人家是白走了一趟。旅游点的名品绝对不能忘记买了，到了断背山，一定要带条牛仔裤回家；去了曼谷，一定要买尊佛像。当然还有一样东西必不可少--照片，而且是很多很多的照片，每到一个景点，必须要和它合影，漏掉一处就觉得不完美。

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标签: 星座性格旅行纪念礼物

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