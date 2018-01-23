天秤旅行归来带什么给你(图)

天秤座
天秤座的人，是美的追求者，审美眼光很高，讨厌粗俗的东西。优美的自然景观，博大精深的美术馆，美丽的花园城市，都是天秤的向往之地。也许在山地上发现了一颗漂亮的石子，也会捡起来细细品味老半天，然后揣进口袋；美术馆里的一幅作品也会深深的吸引住天秤，一边不停的和管理员讨论作品，一边想着，如果能回到过去找王羲之要一幅《兰亭序》该多好。
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