土星冥王星逆行：不得不迎接的挑战(组图)

2018年的4月注定是不甘寂寞的，象征着权威与压力的土星、代表着蜕变与洞察真相的冥王星相继在18日9：47、22日23：26开始逆行。

作者/寂多蔓生[微博][博客]

土星冥王星逆行：不得不迎接的挑战

2018年的4月注定是不甘寂寞的，水星恢复了顺行，象征着权威与压力的土星、及代表着蜕变与洞察真相的冥王星也相继在18日早上9：47、22日23：26开始逆行。

土星与冥王星双重的逆行，势必会对社会角度影响颇深，而此次逆行又位于魔羯座这一与世俗权利、权威有关的星座，因此更会让大众有所醒悟，做出最终的抉择。

土星喜好稳定，象征着权力与权威，也代表着人生的困境与责任。正面意义有群体的责任感、社会机构、以及大众公信力，掌管秩序、法律，维护着我们的原则，确保为人处世的自律性，也约束着人们道德底线；但在负面影响上则代表着权威者对下层人士的压制（也可以理解为父与子的较量）、挫折、不公平的待遇。而土星的逆行则在最大程度上击碎了我们不切实际的幻想，并要求每个人看清生活的本质，用现实的角度去考虑生活。

冥王星是太阳系中行动周期最慢的星体，与天王星、海王星同样作为时代星体，因为历时周期较长，并不会在短期内直接影响到个人，更多的是在社会角度造成影响，继而逐渐扩散。冥王星有着再生、过度的欲望、强烈的控制欲等意义，当这颗星体开始逆行时，会把人们内心潜意识的欲望与不满爆发出来，也容易用偏激的态度去对待你所执着的人、事、物，举例来说，一段感情你明知障碍太多，不可继续，在冥王星逆行后还是欲罢不能，但逆行中的土星却要求你现实一点、多爱自己一些，不要留恋不可及的一切，同时也会把你与对方之间的分歧与距离呈现的更明显，趁机让你看到某些真相。怎么平衡内心的不满做出取舍，会成为接下来半年每个人自己去衡量的课题。

另外不得不提及的是，在白羊座停留近8年之久的天王星，将于土冥逆行期间的2018年5月15日正式进入金牛座，未来几年内天王星会相继与土星、冥王星构成和谐的三分相，再加上木星天蝎座的影响，此次会对大众在金融、金钱、投资、理财观念方面有最直接的冲击。你会希望获取更稳定的经济收入，突破现有的社会阶级，通过接触位高权重的人士去开拓眼界，也会努力去争取更好的物质生活与受人尊敬的地位。如何运用合理的方式为自己获取想要的生活，也会是未来半年内每个人在思考的问题。相对的在社会层面上，会对个人的信用与道德标准有更多的考量，若是你行为有失，可能会被某个团体、机构拒绝或淘汰。但随之而来的高压力，也会让一大部分人群失去在大城市竞争的念头，反而更想要回归稳定、安逸的生活，不再追名逐利。

在接下来这半年中，更换工作、搬迁、移民、分手或结婚等情况，都可能会在出现在你的生活里。之前漫不经心看待的一些人或事，在近期可能会带给你很大的压力，这是因为你原本的目标与想法并不切合实际情况，所以压力导致的沮丧心情，让许多人在情绪方面产生障碍。同时与家庭中长辈的磨合也会在这一时期突显，如果你想向家人或前辈证明自己的想法是对的，那就需要在未来半年接受重重考验。土星逆行对个人的作用是扫清障碍，帮助你面对现实，结束逃避的状态，但冥王星逆行却会把你内心潜在的不满倾泻、暴露于人前，让人自相矛盾，却又不得不做出抉择。

如果你能够接受这次的“挑战”，学会正视自身的不足，控制自己肤浅的表象，用冷静的方式去面对自己的恐惧感，那么在这次双星逆行后，你会找到稳定的生活目标，也就更偏向于土星的正面意义--站在大多数同龄人前，展现自己的能力，争取更多的个人价值，在家庭方面尽到责任。

若是没有及时订正，土星会用自己的方式再度对你施压；如果已经进行妥善处理，土星则会用自己的方式予以你帮助与稳定，这也是土星这颗星体本身的管束意味。

在社会角度，土星与冥王星均具有的开创性，也在这次逆行期对原有的一些规则与政策做出修正或改变，例如说地产价格的调整，法律条例的修改，社会机构的审查，以及个人角度的政策（比如说医疗政策、养老、社保、医保）等等，对于触犯法律及道德的人与事，在这次逆行中也会得到追究。受到冥王星重生的影响，也可能会出现与监狱、服刑人员有关的政策调整，在未来半年也可能会出现对过去冤假错案的翻查，实事求是的态度会成为这一时期社会主流宣传的口号。

影响范围最大的星座：（参考太阳与上升星座）

金牛座、巨蟹座、天蝎座、魔羯座、水瓶座。

1、如果你懂得基础的占星知识，那么可以做行运盘去看本次土星冥王星逆行落在你本命哪个宫位内。土星：魔羯座9°09'，冥王星：魔羯座21°17'。建议同时参考太阳与上升星座，因为有些人可能走得还是日座（通俗说的星座）的运势。（查看你的行运星盘>>）

2、如果你对占星知识浅尝辄止，只知道自己是什么星座的，那么直接对照下列星座文章的标题去看即可。普遍说的星座就是你的太阳星座，上升星座则是你对外表现的样子，也具有参考意义，可以自己去新浪首页做个星盘来看下自己的上升星座是什么，然后对照小标题去看。（查看你的本命盘>>）

接下来是具体的土冥逆行影响分析，建议参考太阳与上升星座，运势仅供参考，毕竟每个人走的大运不同，一人一命。

[白羊] [金牛] [双子] [巨蟹] [狮子] [处女]

[天秤] [天蝎] [射手] [魔羯] [水瓶] [双鱼]

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