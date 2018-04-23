土冥逆行对天秤座的影响(图)

2018年的4月注定是不甘寂寞的，象征着权威与压力的土星、代表着蜕变与洞察真相的冥王星相继在18日9：47、22日23：26开始逆行。

土冥逆行对天秤座的影响

天秤座：

接下来这半年，天秤座有机会因为房屋拆迁而获得大笔的经济补偿，也有可能因为某为长辈的离世而获得意料外的遗产，但这些财富可能反而成为影响你与家人、亲戚之间的导火索。因此当天秤有官司纠纷时，确保自己的利益是没错的，你也有权利去拒绝不合理的要求，但最好注意下与家人间的交流方式。

土星自从17年年底来到天秤座的家庭宫，让你与生活在一起的家人容易出现磕磕绊绊的小摩擦，有些问题并非是单方的责任，可能双方在处理态度上都过于强硬，比如说你希望考学去外地、或搬出去独自生活，但父母担心你没有独自生活的能力，却在交流时过于偏激，反而致使你有逆反心理。这一点也会影响到你们的职场上，比如说与前辈、上司间的关系，可能会出现因为交流而存在分歧。

受到土星逆行与天王星换座的影响，近来在房地产行业可能会存在价格调整，若是天秤座打算投资或买房，最好留意下相关政策再做打算，不用过于着急。

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