土冥逆行对天蝎座的影响(图)

2018年的4月注定是不甘寂寞的，象征着权威与压力的土星、代表着蜕变与洞察真相的冥王星相继在18日9：47、22日23：26开始逆行。

土冥逆行对天蝎座的影响

天蝎座：

17年年底土星换座前后出现的一些事情，让天蝎座明白了谨言慎行的重要性，因此你们在表达看法时更为谨慎，只愿意在自己熟悉、信任的小圈子内表达想法。而与志同道合的朋友的交流，让天蝎座考虑与朋友推出新的合作计划，只是在这次土星与冥王星的双重逆行下，你们也许会因为不谨慎的处理态度，让进行中的工作停滞，在情绪方面也可能会因此受到影响，与身边熟悉的人出现不愉快的口角争执。

近来天蝎座容易对于在乎的人或事过于紧张，在表达看法时，也容易因为敏感的情绪而想太多，这会成为影响你与身边人的主要原因，虽然天王星在5月份换座到对宫能帮助天蝎座用轻松的态度与人相处，但你的想法还是容易朝令夕改。每个人都需要自己的空间，你也需要给予自己信心，给家人、搭档、伴侣足够的信任，这样才能更好的维持彼此的关系。

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