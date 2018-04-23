土冥逆行对金牛座的影响(图)

2018年的4月注定是不甘寂寞的，象征着权威与压力的土星、代表着蜕变与洞察真相的冥王星相继在18日9：47、22日23：26开始逆行。

土冥逆行对金牛座的影响

金牛座：

也许你们需要给自己放个大假，来调整下自己疲惫的状态。事实上经过过去几年的波折，你们也需要让自己恢复信心，摆脱忧虑的情绪才能真正做到重新开始。土星与冥王星在金牛座关于旅行、移民、学习的位置上逆行，提醒你们通过学习去完善自己的能力，也可以从过往的经验中汲取教训，金牛座可能会通过出国游玩、留学来开拓眼界，或是换个城市甚至国家生活，让自己获取愉悦感。

若是你考虑在关于国外、旅行、教育机构上投资，例如开办补习班、留学机构等，或是考虑入股与学习、旅行、国外相关的企业，或从事代购工作，也都是种不错的选择。对不少金牛座来说，在未来半年内会辞职或离职，收入的不稳定可能会再度成为影响你们安全感的原因，也迫使你们去争取更多的赚钱机会，或考虑寻求固定的赚钱方式，但一切不可操之过急，否则定会出现问题。

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