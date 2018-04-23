土冥逆行对水瓶座的影响(图)

2018年的4月注定是不甘寂寞的，象征着权威与压力的土星、代表着蜕变与洞察真相的冥王星相继在18日9：47、22日23：26开始逆行。

土冥逆行对水瓶座的影响

水瓶座：

虽然你们一直希望有自己的生活，家人也并不强迫你们必须要去做什么，但在这次土星、冥王星的双重逆行中，受到责任与压力的影响，水瓶座可能会对家人、环境妥协，比如说家里人希望你去从事稳定的工作，或是希望你与某个看似合适的对象接触，这次在双重逆行的影响下，你可能会默默接受。也有可能因为你惹了一些麻烦，需要家人或长辈、职场中的前辈帮忙收拾烂摊子，以此为交换的前提，你会听从对方的建议去做些什么，但冥王星在逆行中的不稳定性，让部分水瓶座可能会后悔。

你也许会在家人的安排下去外地工作，或换个环境生活，也可能意味着是去国外留学，新的环境让水瓶座有些不安，虽然你们不愿意与陌生人有过多的交流，但环境需要你们学习为人处世，去探求自己的潜力，学会在社会中寻求个人价值。其实学会接受，一切并没有你想的那么难。

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