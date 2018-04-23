土冥逆行对处女座的影响(图)

2018年的4月注定是不甘寂寞的，象征着权威与压力的土星、代表着蜕变与洞察真相的冥王星相继在18日9：47、22日23：26开始逆行。

土冥逆行对处女座的影响

处女座：

也许你最近一直在纠结，现在的生活到底是自己想要的还是身边人希望看到的？你们渴望着生活出现转机，迫不及待的想接触外面的世界，但此刻却很难如愿，因为你要顾及身边人的感受。土星在逆行下会调整你对不良嗜好的追求，也许你会改变以往的生活习惯，或改善你待人接物的方式，总之你看起来会变得有些不同，而这些不同会帮助你生活的更快乐一些，你们现在最需要做的事情，就是让自己快乐。

土星与冥王星的逆行，也让处女座慎重的处理情感关系，以往理想化的情感方式可能会被现实压制，在择偶目标上也更加明确，例如说恋爱中总是出现同样的争执，会使你去思考这段关系有没有继续下去的必要；而对于追求你们的人，处女座也会在考虑是否有未来、对方是否诚恳之后，再做出答复。

对于已婚有子女的处女座来说，可能与孩子的关系有些问题，需要你们更耐心去对待。而对于想要诞育新生命的你们，则需要好好做个检查，确保能带给baby最好的“温床”。

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