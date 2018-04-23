土冥逆行对射手座的影响(图)

2018年的4月注定是不甘寂寞的，象征着权威与压力的土星、代表着蜕变与洞察真相的冥王星相继在18日9：47、22日23：26开始逆行。

土冥逆行对射手座的影响

射手座：

虽然你们从来不缺乏工作的机会，也不缺乏对创业的热情，但对射手座来说，欠缺的恰恰是稳定与耐心，自从土星换座到射手座的财帛宫，让你们越来越多的明白，“经济基础决定上层建筑”这句话的含义，也自然会通过各种创意考虑赚钱的机会。

土星与冥王星接下来会在你们的财帛宫逆行长达半年，任何进行中或构思中的计划，都可能会因为存在障碍而终止，许多事不能用过于乐观的态度去看待，这点需要你们做好足够的心理准备。射手座在这半年内很难找到足够稳定的“后台”给予你们帮助，但要知道求人不如求己。

出于对安全感及金钱的需求，射手座也许会去尝试不同的工作，或改变以往的合作风格，但需要规避风险，比如不要接触信用不良的对象，缺钱尽量找家人帮忙不要接触高利贷、小额贷款等等，在接下来这半年，射手座最好为自己制定明确的财政计划，控制支出，才能避免在缺钱的情况下做出对自己不利的选择。

[白羊] [金牛] [双子] [巨蟹] [狮子] [处女]

[天秤] [天蝎] [射手] [魔羯] [水瓶] [双鱼]

上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一页

独家声明：本文由作者独家授权新浪网，未经允许不得转载。