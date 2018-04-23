土冥逆行对狮子座的影响(图)

2018年的4月注定是不甘寂寞的，象征着权威与压力的土星、代表着蜕变与洞察真相的冥王星相继在18日9：47、22日23：26开始逆行。

土冥逆行对狮子座的影响

狮子座：

生活总不可能是一帆风顺的，你们也需要在未来半年牢记这句话。土星与冥王星逆行在你们关于工作的位置，之前存在的问题被暴露出来。有些事即使之前不属于你管理的范畴，但现在却需要你去背负责任，这也让许多狮子座感到无奈，却又无可奈何。

近期一切需要你去克服的问题，都很难用人情来解决。也许你希望通过更换工作来解决目前的现状，但有些事却很难抽身而出，这不是可以靠别人或是走捷径解决问题的时期，若是你能坚持下来，等以后回头看，也并没有那么难。

近来需要狮子座多加注意自己及宠物的健康问题，比如说调整自己的作息，留意下宠物的饮食与排便，按时吃药、加强锻炼，否则在土星逆行的影响下，你不良的生活习惯可能会对你的健康造成很大的影响，而你没注意的延误服药与复查，可能产生较大问题。

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