射手座兜里没钱时有多惨(图)

射手座
射手座一向悠哉惯了，有钱没钱都觉得无所谓，有钱时多花点，没钱时不花也可以。没钱时哪有那么恐怖？大不了坐11路嘛，省钱、健身又顺便逛了街；不能出去疯玩，那约上朋友找个免费的场地打打球总可以吧，羽毛球、排球、足球、篮球……哪样都能玩上一番。就不知万一有个小病小灾的急需用钱，他还会不会如此乐观？
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星座花钱吃土剁手零花钱
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