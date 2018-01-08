魔羯座兜里没钱时有多惨(图)

魔羯座兜里没钱时有多惨

魔羯座

魔羯没钱时最主要的表现就是转移注意力，既然没得玩，也没得逛，那就埋头工作吧！在公司加加班，连晚饭的钱都不用自己出。朋友约时还可以拿工作忙当借口推掉，毕竟总等着别人买单也不好意思。更重要的是，说不定老板看自己勤快就给加薪了，那以后月底就不用这么紧巴巴的。一举多得，还是魔羯会算计！

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