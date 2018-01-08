天蝎座兜里没钱时有多惨(图)

天蝎座兜里没钱时有多惨

天蝎座

天蝎是非常识时务的一派，只想做好现实的自己，而不想充当“不为五斗米折腰”的历史伟人。失节事小饿死事大，只要能借到钱挨过这段非常时期，面子又值几斤几两，大丈夫（大女子）就应能屈能伸嘛！大不了等朋友有难时，再慷慨解囊以作报答。只是照现在这样一直“负翁”下去，天蝎的朋友不知要什么时候才能等到他的报答？

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