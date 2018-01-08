处女座兜里没钱时有多惨(图)

处女座
当处女座没钱时，他唯一会做的事就是悔过。哎，昨天就不该冲动的买下那件衣服，前天要是不去玩就好了，上周如果没请客也不会走到今天的地步，还有上上周的人情本可以躲掉的……他总想着要是时间能倒回去就好，那样他会把钱看得更紧。虽然一再发誓今后一分钱要当成两分钱花，可真当手里有钱时脑袋又开始犯迷糊了。
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星座花钱吃土剁手零花钱
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