狮子座兜里没钱时有多惨(图)

狮子座兜里没钱时有多惨

狮子座

借钱？那怎么可能，“丢什么不能丢脸”的代言人就是狮子，要他放下面子跟人借钱，岂不是自扇耳光？钱没了，还可以刷卡不是吗？下个月要是没办法还清，顶多弄个分期。感谢××银行，感谢业务员、审核员、制作员……正是有了大家的支持，才有了狮子外表光鲜的今天！可别感谢太早哦，要是一直这么刷下去，以后的工资够还利息吗？

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