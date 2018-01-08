双鱼座兜里没钱时有多惨(图)

双鱼座兜里没钱时有多惨

双鱼座

没钱啦？这可怎么办？水费、电费、煤气费可都还没交，还有前两天看中的那套衣服不是买不成啦？平常把钱当卫生纸看，当发现没钱时才知道着急。为了这个月能活下去，就只好让老爸老妈老哥老姐破费了。这时双鱼就会带着可怜的模样向家人诉说他所有的意外，谁会忍心让孩子受苦的呢？只是这么大人还老向家人要钱，羞不羞啊？

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