水瓶座兜里没钱时有多惨(图)

水瓶座
平常水瓶对待朋友都挺仗义，有什么好玩的、好吃的，总忘不了拉上一大帮人去分享，等到自己有难时要他们救济救济也是理所当然。因此，水瓶一旦没钱第一反应就是去朋友那混吃混喝混玩，他才不会觉得不好意思。这是礼尚往来，有福同享有难同当懂吗？水瓶是这么想的，只不过那些酒肉朋友不一定也会这样想。
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星座花钱吃土剁手零花钱
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